Армія Росії обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу

Правоохоронці Донбасу задокументували 15 російських ударів по території Донецької області минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.



Армія Росії обстріляла 10 населених пунктів регіону, зруйнувавши та пошкодивши 31 цивільний об'єкт, серед яких - 23 житлові будинки, дві школи, млин, газопровід.

Постраждали міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, смт Цукурине, Північне, села Рай-Олександрівка, Костянтинівка, Маркове, Пришиб.

Поліцейські повідомили, що російські війська вдарили по мирному населенню Донецької області з авіації, ракетним комплексом "Іскандер-К", ЗРК "С-300", реактивними системами залпового вогню "Смерч", "Град", артилерією.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



За допомогою поліції евакуйовано з території Донецької області ще 233 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 8700, серед них 1645 – діти, 421 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вранці 22 серпня ще одну школу в Донецькій області було обстріляно російськими військами, йдеться про школу №17 у Костянтинівці.