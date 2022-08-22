Подоляк раскритиковал заявления ФСБ по делу смерти дочери Дугина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление ФСБ РФ о якобы причастности Украины к убийству дочери российского пропагандиста Александра Дугина, подчеркнул, что российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто «назначена» украинка и ее 12-летний ребенок.



«Российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Лягушки и змеи российских спецслужб начали внутривидовую борьбу», - написал Подоляк в Twitter.



Ранее в ФСБ РФ заявили, что убийство Дарьи Дугиной – дочери российского пропагандиста Александра Дугина – раскрыто. В подрыве подозревают гражданку Украины Наталью Вовк, которая 23 июля приехала в РФ вместе с 12-летней дочерью. С момента подрыва автомобиля прошло двое суток.

В ночь на воскресенье, 21 августа, публицист Александр Дугин и его дочь Дарья возвращались с подмосковного фестиваля «Традиция». В момент взрыва в машине находилась только Дарья, она погибла на месте. Знакомые Дугина рассказали СМИ, что в машине должен был ехать и он сам, однако Дугин-старший в последний момент решил поехать в другом автомобиле.



Александр Дугин известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной.