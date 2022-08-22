ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Житлові будинки та школи під обстрілом. Які наслідки російських ударів у Донецькій області за добу.
- У ЗСУ вперше озвучили кількість втрат у лавах українських військових.
- У Донецькій області на 4 дні запроваджено обмеження. Кому не можна буде працювати у ці дні.
- Масований обстріл Горлівки та пожежа на складі боєприпасів у Донецьку.
- Зеленський погрожує припинити будь-які переговори з Росією, якщо та дозволить провести «трибунал» над «азовцями» в Маріуполі.
- Російська ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві доньки відомого ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна.