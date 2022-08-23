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В оккупированном Старобешевском районе ночью горел склад российских войск

23 августа 2022, 09:52

В оккупированном Старобешевском районе ночью горел склад российских войск

Ночью 23 августа в захваченном войсками РФ Кальмиусском Донецкой области произошел взрыв на складе боеприпассов российских оккупантов. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Донецк» и опубликовал видео пожара.

На этом складе ночью детонировали боеприпасы.

Информация от официальных лиц об обстреле Кальмиусского не поступала.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки в регионе погиб один мирный житель в результате обстрелов со стороны российских сил. 

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