На Донетчине один человек умер и семеро ранены от обстрелов за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области погиб один мирный житель в результате обстрелов со стороны российских сил. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что погиб человек в Соледаре.



Еще семь человек получили ранения. Из них трое в — Зайцево, по одному раненому зафиксированы в Бахмуте, Максимильяновке, Свято-Покровском и Краматорске.



С 24 февраля на Донетчине в результате боевых действий подтверждена гибель 758 человек и ранение 1950. У властей Украины нет возможности установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.