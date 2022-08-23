В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ

Вночі 23 серпня у захопленому військами РФ Кальміуському Донецькій області стався вибух на складі боєприпасів російських окупантів. Про це повідомив Telegram-канал «Типовий Донецьк» та опублікував відео пожежі.



На цьому складі вночі детонували боєприпаси.



Інформація від офіційних осіб про обстріл Кальміуського не надходила.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що минулої доби в регіоні загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил.