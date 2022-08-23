Почти треть украинцев стали беженцами — ООН

С момента полномасшатбного российского вторжения в Украину, с 24 февраля, почти треть украинского населения вынуждена была покинуть свои дома. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций (ООН).



«Это величайший миграционный кризис с конца Второй мировой войны», - об этом заявляют в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), отмечая, что украинцев ждет «колоссальное испытание», так как непонятно, как долго будет продолжаться война и что будет зимой.



Согласно данным организации UNO-Flüchtlingshilfe, которая является немецким партнером УВКБ ООН и содействует оказанию экстренной помощи людям в Украине, около 90 процентов беженцев, которые вынуждены были покинуть Украину за последние шесть месяцев, - это женщины и дети. Указывается, что из-за масштабных разрушений и уничтожения гражданской инфраструктуры многие оставшиеся в Украине люди до сих пор не могут удовлетворить свои базовые потребности, речь о доступу к еде, воде и медикаментам.

Глава некоммерческой организации UNO-Flüchtlingshilfe в Бонне Петер Руэнштрот-Бауэр заявил, что несмотря на это «украинцы не потеряли мужества - в том числе благодаря поддержке и солидарности со стороны немецкого гражданского общества».

Ранее в Госдепартаменте США заявили об имеющейся в их расположении информации о том, что российская армия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Посольство США в Украине призвало американцев покинуть территорию украинского государства сейчас.