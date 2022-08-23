США призывает американцев покинуть Украину

В Госдепартаменте США располагают информацией о том, что российская армия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Посольство США в Украине призывает американцев покинуть территорию украинского государства сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно.



Отмечается, что российские обстрелы по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Ранее в МВД Украины призвали украинцев в ближайшие несколько дней прятаться в укрытия при каждой тревоге.



К тому же Центр противодействия дезинформации объявил о введении новых сигналов тревоги в Украине на фоне российского ядерного шантажа.