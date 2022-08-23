Майже третина українців стали біженцями — ООН

З моменту повномасшатбного російського вторгнення в Україну, з 24 лютого, майже третина українського населення змушена була залишити свої будинки. Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй (ООН).



«Це найбільша міграційна криза з кінця Другої світової війни», - про це заявляють в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), зазначаючи, що на українців чекає «колосальне випробування», оскільки незрозуміло, як довго триватиме війна і що буде взимку.



За даними організації UNO-Flüchtlingshilfe, яка є німецьким партнером УВКБ ООН та сприяє наданню екстреної допомоги людям в Україні, близько 90 відсотків біженців, які змушені були залишити Україну за останні шість місяців, – це жінки та діти. Вказується, що через масштабні руйнування і знищення громадянської інфраструктури багато людей, які залишилися в Україні, досі не можуть задовольнити свої базові потреби, мова про доступ до їжі, води та медикаментів.

Голова некомерційної організації UNO-Flüchtlingshilfe у Бонні Петер Руенштрот-Бауер заявив, що незважаючи на це «українці не втратили мужності – зокрема завдяки підтримці та солідарності з боку німецького громадянського суспільства».

Раніше в Держдепартаменті США заявили про інформацію, що є у них, про те, що російська армія активізує зусилля щодо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі і державним об'єктам України найближчими днями. Посольство США в Україні закликало американців покинути територію української держави зараз.