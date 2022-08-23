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Оккупанты похитили четырех жителей Мелитополя и вывезли в Москву

23 августа 2022, 12:38

Оккупанты похитили четырех жителей Мелитополя и вывезли в Москву

В захваченном армией РФ Мелитополе Запорожской области оккупанты похитили четверых мужчин и вывезли их в Москву. Об этом эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что похищенных мелитопольцев отправили в российский следственный изолятор Лефортово, чтобы обвинить в «диверсиях».

Также Федоров рассказал, что в планах РФ приговорить мужчин из Мелитополя к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность «на территории России». 

«Но мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Они наговорили на себя под давлением и запугиванием – это уже традиционные меры, к которым враг прибегает на оккупированной территории», – сказал Федоров, отметив, что в Мелитополе говорят о «судах» над украинскими защитниками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными. На что в группировке «ДНР» ответили, что подготовка к «суду», несмотря на заявления президента Украины, идёт. 

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