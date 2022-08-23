Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви

У захопленому армією РФ Мелітополі Запорізької області окупанти викрали чотирьох чоловіків та вивезли їх до Москви. Про цей в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.



Він зазначив, що викрадених мелітопольців відправили до російського слідчого ізолятора Лефортово, щоб звинуватити в «диверсіях».



Також Федоров розповів, що у планах РФ засудити чоловіків з Мелітополя до довічного ув'язнення за нібито диверсійну діяльність «на території Росії».



«Але ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно не робили диверсій. Вони наговорили на себе під тиском і залякуванням – це вже традиційні заходи, яких ворог вдається на окупованій території», – сказав Федоров, зазначивши, що в Мелітополі говорять про «суди» над українськими захисниками.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими. На що у угрупуванні «ДНР» відповіли, що підготовка до «суду», незважаючи на заяви президента України, триває.