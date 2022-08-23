Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви

23 серпня 2022, 12:38

Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви

У захопленому армією РФ Мелітополі Запорізької області окупанти викрали чотирьох чоловіків та вивезли їх до Москви. Про цей в ефірі телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що викрадених мелітопольців відправили до російського слідчого ізолятора Лефортово, щоб звинуватити в «диверсіях».

Також Федоров розповів, що у планах РФ засудити чоловіків з Мелітополя до довічного ув'язнення за нібито диверсійну діяльність «на території Росії».

«Але ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно не робили диверсій. Вони наговорили на себе під тиском і залякуванням – це вже традиційні заходи, яких ворог вдається на окупованій території», – сказав Федоров, зазначивши, що в Мелітополі говорять про «суди» над українськими захисниками.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими. На що у угрупуванні «ДНР» відповіли, що підготовка до «суду», незважаючи на заяви президента України, триває.

Ще за темою

Місця
Мелітополь
Інше
Війна окупація військові злочини

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:38
Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви
12:21
Центр Донецька під обстрілом: Є влучення в «адміністрацію» Пушиліна
12:15
«ЛНР»: Чотири працівники лісництва підірвалися на розтяжці у Новоайдарському районі
10:32
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, четверо отримали поранення
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
09:15
Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами — Гайдай
23:48
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
13:43
По Антонівському мосту в окупованому Херсоні завдано ще одного удару
12:22
«ДНР» планує «суд» над «Азовом», незважаючи на попередження Зеленського
10:55
У Донецьку горить склад із боєприпасами російських окупантів
10:26
«ДНР» заявила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу
08:49
ЗСУ відбили п’ять масованих атак армії РФ на Донбасі 21 серпня — Гайдай
23:24
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
22:28
В окупованому Севастополі залунала сирена повітряної тривоги
Всі новини
12:38
Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви
12:21
Центр Донецька під обстрілом: Є влучення в «адміністрацію» Пушиліна
12:15
«ЛНР»: Чотири працівники лісництва підірвалися на розтяжці у Новоайдарському районі
12:11
ФСБ готує теракти в містах РФ через падіння рівня підтримки війни росіянами -
11:18
У Дніпрі до оголошення повітряної тривоги у кількох районах чули вибухи
11:15
На Донеччині за добу евакуювали ще понад 700 людей
11:01
Майже третина українців стали біженцями — ООН
10:48
США закликає американців залишити Україну зараз
10:32
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, четверо отримали поранення
10:14
Армія Росії зруйнувала та пошкодила 28 цивільних об'єктів Донецької області за добу
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:35
Російська армія за ніч чотири рази обстріляла Дніпропетровську область
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
09:15
Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами — Гайдай
08:57
ЗСУ відбили наступ сил РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямах — Генштаб
Всі новини
ВІДЕО
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
22 серпня, 23:48
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
21 серпня, 23:24
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
20 серпня, 23:08

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти