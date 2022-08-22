Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР» планирует «суд» над «Азовом», несмотря на предупреждения Зеленского

22 августа 2022, 12:22

«ДНР» планирует «суд» над «Азовом», несмотря на предупреждения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.

«Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет», — сказал Владимир Зеленский в своем обращении 21 августа.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на это ответил, что подготовка к «суду», несмотря на заявления президента Украины, идет.

Пушилин отметил, что полностью готовы «материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова», а 23 человека «уже арестованы».

«Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что первый этап «трибунала» планируется провести в Мариуполе.

Речь о «трибунале» над украинскими военными, которых войска РФ взяли в плен в Мариуполе на меткомбинате «Азовсталь». По данным ГУР МО Украины, в День Независимости Украины 24 августа российские войска планируют провести этот показательный «суд» в помещении Мариупольской филармонии.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война Оккупация Плен
Организации
Азов ДНР
Люди
Денис Пушилин Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:22
«ДНР» планирует «суд» над «Азовом», несмотря на предупреждения Зеленского
10:55
В Донецке горит склад с боеприпасами российских оккупантов
10:26
«ДНР» заявила о двух погибших и 19 раненых от обстрелов за сутки
08:49
ВСУ отбили пять массированных атак армии РФ на Донбассе 21 августа — Гайдай
23:24
Наступление на Бахмут. Зять Медведчука в Мариуполе. Главное за день ►
22:28
В оккупированном Севастополе зазвучала сирена воздушной тревоги
21:59
Зять Медведчука побывал в оккупированном Мариуполе
21:21
«ДНР»: Центр Горловки попал под обстрел
18:33
Мужчин «мобилизовали»: В оккупированном Должанске уголь добывают женщины и пенсионеры
14:07
Луганские «мобилизованные» отказываются воевать за «ДНР»
11:28
«ДНР» заявила о двух погибших и девяти раненых от обстрелов за сутки
08:59
ВСУ отбили 13 атак на Донбассе
23:08
«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►
21:59
В оккупированном Севастополе снова сработало ПВО
20:57
«ЛНР» уверяет, что не проводит мобилизацию мужчин
все новости
12:22
«ДНР» планирует «суд» над «Азовом», несмотря на предупреждения Зеленского
10:55
В Донецке горит склад с боеприпасами российских оккупантов
10:41
Армия России обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки
10:26
«ДНР» заявила о двух погибших и 19 раненых от обстрелов за сутки
09:23
Двое жителей Донецкой области погибли от обстрелов за сутки
09:23
Российские войска обстреляли три района Днепропетровской области за сутки
08:49
ВСУ отбили пять массированных атак армии РФ на Донбассе 21 августа — Гайдай
08:33
Донецкая ОВА показал последствия утреннего обстрела школы в Константиновке
23:24
Наступление на Бахмут. Зять Медведчука в Мариуполе. Главное за день ►
23:22
В Крыму, Новой Каховке и Мелитополе прогремели взрывы
22:28
В оккупированном Севастополе зазвучала сирена воздушной тревоги
21:59
Зять Медведчука побывал в оккупированном Мариуполе
21:21
«ДНР»: Центр Горловки попал под обстрел
20:30
Россия частично закрыла воздушное пространство в приграничных с Украиной областях — Генштаб ВСУ
19:58
Россияне обстреляли Днепропетровщину из «Ураганов», есть жертвы
все новости
ВИДЕО
Наступление на Бахмут. Зять Медведчука в Мариуполе. Главное за день ►
21 августа, 23:24
«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►
20 августа, 23:08
Сработало взрывное устройство: В Мариуполе покушались на жизнь «мэра» Иващенко
20 августа, 16:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты