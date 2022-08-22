«ДНР» планирует «суд» над «Азовом», несмотря на предупреждения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.



«Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет», — сказал Владимир Зеленский в своем обращении 21 августа.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на это ответил, что подготовка к «суду», несмотря на заявления президента Украины, идет.



Пушилин отметил, что полностью готовы «материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова», а 23 человека «уже арестованы».



«Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Он напомнил, что первый этап «трибунала» планируется провести в Мариуполе.

Речь о «трибунале» над украинскими военными, которых войска РФ взяли в плен в Мариуполе на меткомбинате «Азовсталь». По данным ГУР МО Украины, в День Независимости Украины 24 августа российские войска планируют провести этот показательный «суд» в помещении Мариупольской филармонии.