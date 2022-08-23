На новой марке «Укрпочты» изображен Мариупольский драматический театр

«Укрпочта» ко Дню Независимости Украины запускает продажу новой марки «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые», на которой изображен мариупольский драматический театр. Об этом сообщается на телеграм-канале Мариупольского городского совета.

«Ее выпускают вместе с конвертом. Художник – Антон Хрупин. Тираж всего 1 миллион экземпляров», - отметили в «ЯМариуполь. Культура».

Сообщается также, что 24 августа марка будет доступна для продажи онлайн - в магазине «Укрпочты» и на площадках Amazon, Ebay и Rozetka, а детали объявят в 10:00 утра 24 августа.

Ранее 24 июля в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупанты готовят фейковое «расследование» трагических событий в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.



Напомним, 4 мая журналисты Associated Press собщили, что в результате авиаудара российской армии по драмтеатру в Мариуполе 16 марта погибли 600 человек.