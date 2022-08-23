На новій марці «Укрпошти» зображено Маріупольський драматичний театр

«Укрпошта» до Дня Незалежності України запускає продаж нової марки «Вільні, Незламні, Непереможні», на якій зображено маріупольський драматичний театр. Про це повідомляється на телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

«Її випускають разом з конвертом. Художник – Антон Хрупін. Тираж всього 1 мільйон примірників», - зазначили у «ЯМаріуполь. Культура».

Повідомляється також, що 24 серпня марка буде доступна для продажу онлайн – у магазині «Укрпошти» та на майданчиках Amazon, Ebay та Rozetka, а деталі оголосять о 10:00 ранку 24 серпня.

Раніше 24 липня у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявили, що російські окупанти готують фейкове «розслідування» трагічних подій у Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.



Нагадаємо, 4 травня журналісти Associated Press повідомили, що в результаті авіаудару російської армії по драмтеатру в Маріуполі 16 березня загинули 600 людей.