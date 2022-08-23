«Шахтар» відкрив сезон УПЛ нічиєю з «Металістом-1925»

Донецький «Шахтар» відкрив новий сезон Української прем'єр-ліги з футболу матчем із харківським «Металістом-1925». Поєдинок завершився нічиєю 0:0.
Матч відбувся на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві без глядачів через правила безпеки, пов’язані з військовим становищем. Під час матчу не було повітряних тривог, тож гра не переривалася.
Новий сезон УПЛ розпочався #Shakhtar #ШахтарМеталіст1925 pic.twitter.com/LPt9fv2TKd— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 23, 2022
Для гірників це перший офіційний матч за 8 місяців.
Головним тренером «Шахтаря» у липні став хорватський тренер Ігор Йовічевич , під керівництвом якого «помаранчево-чорні» провели збори в Нідерландах та Словенії. Останній тиждень перед стартом сезону «гірники» тренувалися у Києві.
Війна внесла свої корективи до складу «Шахтаря». У розпорядженні донецького клубу лишилися переважно українські футболісти. Зокрема, у стартовому складі на матч із «Металістом-1925» було лише двоє легіонерів.
Вибір Ігора Йовічевіча ⚒ Наш склад на перший матч нового сезону— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 23, 2022
Setanta Sports
⚒ #Shakhtar #ШахтарМеталіст1925 pic.twitter.com/DtHaf87oAI