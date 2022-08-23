«Шахтар» відкрив сезон УПЛ нічиєю з «Металістом-1925»

Старт нового сезону УПЛ. Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» відкрив новий сезон Української прем'єр-ліги з футболу матчем із харківським «Металістом-1925». Поєдинок завершився нічиєю 0:0.



Матч відбувся на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві без глядачів через правила безпеки, пов’язані з військовим становищем. Під час матчу не було повітряних тривог, тож гра не переривалася.

Для гірників це перший офіційний матч за 8 місяців.



Головним тренером «Шахтаря» у липні став хорватський тренер Ігор Йовічевич , під керівництвом якого «помаранчево-чорні» провели збори в Нідерландах та Словенії. Останній тиждень перед стартом сезону «гірники» тренувалися у Києві.



Війна внесла свої корективи до складу «Шахтаря». У розпорядженні донецького клубу лишилися переважно українські футболісти. Зокрема, у стартовому складі на матч із «Металістом-1925» було лише двоє легіонерів.