В РФ предложили россиянам усыновить 300 детей из Украины

Органы опеки Краснодарского края призвали россиян усыновить 300 депортированных в РФ украинских детей. Об этом сообщается на сайте управления по вопросам семьи и детства Краснодарского края.



Отмечается, что уже 1 000 детей из оккупированного войсками РФ Мариуполя живут в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще же более 300 детей из Украины сейчас в очереди на «усыновление» и находятся в «специализированных учреждениях» Краснодарского края.

1 августа, напомним, заместительница министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила, что в Украине начал работать единый государственный портал помощи в розыске детей. На 1 августа в розыске находились 203 ребенка, большинство из которых исчезли в зоне боевых действий.