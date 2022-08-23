У РФ запропонували росіянам усиновити 300 дітей із України

Органи опіки Краснодарського краю закликали росіян усиновити 300 депортованих до Росії українських дітей. Про це повідомляється на сайті управління з питань сім'ї та дитинства Краснодарського краю.



Зазначається, що вже 1000 дітей з окупованого військами РФ Маріуполя живуть у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї. Ще понад 300 дітей з України зараз у черзі на «усиновлення» і перебувають у «спеціалізованих установах» Краснодарського краю.

1 серпня, нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенко повідомила, що в Україні почав працювати єдиний державний портал допомоги у розшуку дітей. Станом на 1 серпня в розшуку перебувало 203 дитини, більшість з яких зникли в зоні бойових дій.