В Донецке возросло количество пострадавших из-за обстрела центра

В оккупированном Донецке возросло количество пострадавших от обстрела Ворошиловского района.



Как сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР», количество раненых увеличилось до 11 человек, четыре мирных жителя погибли.



Также группировка «ДНР» перечислила пострадавшие от обстрела здания в центре. Это «администрация» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, лицей по бульвару Пушкина, гостиница «Централь» и многоквартирный жилой дом по улице Артема, парикмахерская по Челюскинцев и еще ряд многоэтажек.



Напомним, центр Донецка сегодня днем попал под обстрел. Сообщалось о трех погибших и шести раненых.