У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру

23 серпня 2022, 18:37

У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру

В окупованому Донецьку зросла кількість постраждалих від обстрілу Ворошилівського району.

Як повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР», кількість поранених збільшилася до 11 людей, чотири мирні жителі загинули.

Також угруповання «ДНР» перелічило постраждалі від обстрілу будівлі в центрі. Це «адміністрація» очільника угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, ліцей по бульвару Пушкіна, готель «Централь» та багатоквартирний житловий будинок на вулиці Артема, перукарня по Челюскінцях та ще низка багатоповерхівок.

Нагадаємо, центр Донецька сьогодні вдень потрапив під обстріл. Повідомлялося про трьох загиблих та шість поранених.

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