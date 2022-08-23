Центр Донецка под обстрелом: Есть попадание в «администрацию» Пушилина

Администрация главы «ДНР» после обстрела в центре Донецка. Фото: «ДАН»

Центр Донецка сегодня днем попал под обстрел. Предварительно известно о гибели двух человек, также ранены.



Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza, заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.



По его словам, погиб мужчина 2004 года рождения.



Зафиксировано прямое попадание снаряда в здание, где находится администрации главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар.



Пушилин и сотрудники его администрации не пострадали, сообщил в эфире корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков.





Также Кулемзин сообщил о попадании снарядов в районе проспекта Маяковского.

Кроме того, под обстрел попала гостиница Central. В результате попадания снаряда было повреждено остекление здания.

Прилет снаряда зафиксирован и возле здания «МВД ДНР» на площади Дзержинского в Донецке.