РФ готовит «судилище» над военнопленными в оккупированном Мариуполе — ГУР МО

В День Независимости Украины 24 августа российские войска планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное «судилище» над военнопленными защитниками «Азовстали». Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что с этой целью в срочном порядке обородуется уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.



«На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением», - сообщают в украинской разведке. Для этих процессов, как пишет ГУР МО, готовят специально обученных «свидетелей» и завозят в Мариуполь представителей российских «СМИ». Таким образом в планах РФ придать вид «легитимности» этой акции».

В разведке Украины также сообщили, что по одному из возможных сценариев оккупантов, войска России могут нанести по помещению, где будет проходить «судилище» точечный ракетный удар, и в случае реализации таких планов, РФ будет осуществлять попытки «традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину».

11 августа о планах оккупантов провести в захваченном войсками РФ Мариуполе «судилище» над украинскими военными 24 августа, в День независимости Украины, сообщал мэр города Вадим Бойченко.



Напомним, что спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал «судилище» РФ на Донбассе над иностранными гражданами, которые помогали ВСУ, и гуманитарным работником, недействительным.