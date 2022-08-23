Україна подала до ЄСПЛ термінові вимоги щодо військовополонених з «Азовсталі»

Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо українських військових з «Азовсталі», які потрапили в полон до російських окупантів. Про це йдеться у спільній заяві міністерства юстиції та міністерства закордонних справ.



Клопотання подано у межах міждержавної справи «Україна проти Росії (Х)» за заявою №11055/22 про порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення російських окупантів.



«Україна також вимагає вживання термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якому роді так званих "трибуналів" та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками», — наголошується в заяві.



Також наголошується, що окремо Україна звернулася до ЄСПЛ з вимогою змусити Росію надати інформацію про зміст та медичне забезпечення, якого потребують військовополонені.



«Українські захисники Маріуполя — комбатанти, законні учасники воєнних дій. У разі потрапляння в полон вони набувають статусу військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими з метою пропаганди забороняється та прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використовувати всі наявні механізми для захисту наших військовополонених та притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, своєю чергою, зазначила, що Україна фіксує злочини РФ та використовує міжнародно-правові можливості для забезпечення прав українських захисників, які перебувають в полоні у російських окупантів.



«Наша позиція чітка: вони військовополонені, жоден суд не може бути здійснений над ними. Ми очікуємо, що ЄСПЛ уважно розгляне та задовольнить клопотання України», — сказала вона.

"Трибунал" над українськими військовими, яких війська РФ взяли в полон у Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь", за даними ГУР МО України, російські окупанти планують провести у День Незалежності України, 24 серпня. Цей показовий «суд» мають намір провести у приміщенні Маріупольської філармонії.