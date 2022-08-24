Российские войска ударили по Запорожью

Запорожье. Фото: ВГА

Российские войска нанесли удары по Запорожью. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.



По его словам, ночью оккупанты ударили по инфраструктурным объектам, расположенным в двух районах города. Около 04:00 противник провел еще одну атаку, снова пострадал инфраструктурный объект.



Кроме того, повреждены жилые дома.



«В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и разрушены оконные рамы. На месте уже работают коммунальные службы», — проинформировал Куртев.



Также он сообщил, что обошлось без пострадавших.

Смотрите также:



