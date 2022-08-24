Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Донбасу за добу — Гайдай

24 серпня 2022, 08:56

Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Донбасу за добу — Гайдай

На Донбасі за добу ЗСУ відбили шість атак російських військ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, за добу регіон обстріляли 35 разів, завдали 13 ударів зі ствольної артилерії, ще 17 – із реактивних систем залпового вогню та 5 разів обстріляли Донбас мінометами. До того ж, як зазначив Гайдай, «зміцнення українських військ на кордоні Луганщини та Донбасу витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря».

Раніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив , що вночі окупанти вдарили по інфраструктурних об'єктах, розташованих у двох районах міста.

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