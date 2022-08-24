Украина в День независимости получит грант 3 млрд долларов от США

Украина в День независимости получит от США 3 млрд долларов в форме безвозвратного гранта. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.



«Средства поступят через механизм Всемирного банка. Грантовая помощь является весомым подарком нашей стране в День Независимости Украины», – написал он.



Марченко поблагодарил американских партнеров и команду Всемирного банка за мощную поддержку Украины.



Накануне также западные агентства Associated Press, Bloomberg и Reuters.со ссылкой на источники также сообщили о том, что власти США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 3 млрд долларов.



Ранее глава Минфина анонсировал поступление в Украину в августе более 5 млрд долларов внешней помощи. По его словам, по итогам года Украина рассчитывает выйти на сумму около 30 млрд долларов внешней помощи с начала войны, из которой уже было получено 14 млрд.



Ежемесячная потребность в финансировании дефицита госбюджета в войну, по данным Минфина и правительства, составляет около 5 млрд долларов.