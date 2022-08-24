Україна у День незалежності отримає грант 3 млрд доларів від США

Україна у День незалежності отримає від США 3 млрд доларів у формі безповоротного гранту. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.



«Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України», – написав він.



Марченко подякував американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України.



Напередодні також західні агентства Associated Press, Bloomberg і Reuters з посиланням на джерела також повідомили про те, що влада США планує оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги на 3 млрд доларів.



Раніше глава Мінфіну анонсував надходження до України у серпні понад 5 млрд доларів зовнішньої допомоги. За його словами, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму близько 30 млрд. доларів зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже було отримано 14 млрд. доларів.



Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько 5 млрд доларів.