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97% украинцев поддерживает независимость Украины — опрос «Рейтинга»

24 августа 2022, 13:27

97% украинцев поддерживает независимость Украины — опрос «Рейтинга»

Если бы сейчас перед украинцами стоял выбор поддержать провозглашение Независимости или нет, абсолютное большинство поддержало бы это решение. 86% однозначно выступают за Независимость и 11% - скорее за. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 17-18 августа социологической группой «Рейтинг».

Социологи напомнили, что в 2021 году этот показатель составлял 80%, а в 2012 – только 62%.

В течение 17-18 августа социологическая группа «Рейтинг» по методу телефонного интервью опросила 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также населенных пунктов, где отсутствует мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 3,1%.

Ранее президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю 31-летия Независимости Украины заявил, что за последние шесть месяцев Украина изменила мир, историю и изменилась сама.

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