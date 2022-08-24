Украина изменила мир, историю и изменилась сама: Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

За последние шесть месяцев Украина изменила мир, историю и изменилась сама. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю 31-летия Независимости Украины.



«Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слова: "С Днем Независимости!". 24 февраля нам говорили: "У вас нет шансов". 24 августа мы говорим: "С Днем Независимости, Украина!"», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что теперь украинцы точно знают, что действительно брат и друг.



«Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы на самом деле не нужны, а где для нас дверь действительно открыта. Мы поняли, кто есть кто», — отметил глава государства.



Также Зеленский подчеркнул, что «весь мир узнал, кто такие украинцы».



«Больше никто не скажет об Украине: "Это где-то там, возле России"… У нас еще не было HIMARS, но были люди, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю. Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир. Дали человечеству новую надежду, что справедливость не покинула наш циничный мир окончательно. И в нем все еще побеждает не сила, а правда. Не деньги, а ценности. Не нефть, а человек», — сказал президент.



По его словам, во всех мировых учебниках по истории будет раздел «Времена, когда мир объединила Украина».



«Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает… Украина разбудила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина — будущий член Евросоюза. Большой бизнес понял, что деньги все-таки пахнут. Кровью, гарью, смертью. Корпорации и бренды уходят с российского рынка, и люди стали важнее, чем потенциальный ущерб», — заявил Зеленский.



По его словам, мнение общества в мире «еще никогда не имело такого влияния на политиков».



«Сегодня люди диктуют власти тренды и правила поведения. Быть равнодушным, неактивным и медленным — стыдно. Быть нерешительным и слишком осторожным — стыдно. Говорить вяло, размыто и слишком дипломатично — стыдно. Не поддерживать Украину — стыдно. И говорить, что от Украины есть усталость — стыдно», — сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что все украинцы встречают этот день в разных местах.



«Кто-то — в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то — в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то — в смартфоне или за компьютером. И тоже дерется за независимость — собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью — сохранение независимости и победа Украины! Мы объединились. С Днем Независимости, Украина!», — резюмировал президент.