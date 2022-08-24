97% українців підтримують незалежність України — опитування «Рейтингу»

Якби зараз перед українцями стояв вибір підтримати проголошення Незалежності чи ні, абсолютна більшість підтримала б це Незалежність України. 86% однозначно виступають за Незалежність та 11% - швидше за. Про це свідчить опитування, проведене 17-18 серпня соціологічною групою "Рейтинг".

Соціологи нагадали, що у 2021 році цей показник становив 80%, а у 2012-ому – лише 62%.

Протягом 17-18 серпня соціологічна група «Рейтинг» методом телефонного інтерв'ю опитала 1000 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також населених пунктів, де відсутній мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 менше 3,1%.

Раніше президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди 31-річчя Незалежності України заявив, що за останні шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама.