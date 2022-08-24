55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук

Оккупанты на территории захваченной войсками России Луганской области принудительно мобилизовали 55% мужчин. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время информационного телемарафона.



Она отметила, что в некоторых районах Луганской области мужчины уже заканчиваются, а оккупанты привлекают в свои ряды даже несовершеннолетних.



«Там даже 16-летних детей привлекают. Те будут подносить снаряды, те будут поварами в столовых. Я сейчас цитирую их перехваты, потому что знаю, потому что владею ситуацией, владею информацией», — рассказала Верещук.



К тому же Верещук сообщила, что процесс принудительной мобилизации в Луганской области продолжается и призвала оставшихся на оккупированных территориях людей эвакуироваться.



По ее словам, мужчины, которых уже мобилизовали могут сложить оружие и не воевать против Украины, что, как отметила Верещук, луганчане и делают в большинстве своем.

Ранее, 21 августа, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в оккупированном Должанске (ранее — Свердловск) на Луганщине с шахты «Должанская-Капитальная» оккупанты отправили на фронт 430 работников, вместо них остались женщины и пенсионеры.