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Мужчин «мобилизовали»: В оккупированном Должанске уголь добывают женщины и пенсионеры

21 августа 2022, 18:33

Мужчин «мобилизовали»: В оккупированном Должанске уголь добывают женщины и пенсионеры

В оккупированном Должанске (ранее — Свердловск) на Луганщине с шахты «Должанская-Капитальная» оккупанты отправили на фронт 430 работников, вместо них остались женщины и пенсионеры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он опубликовал в своем Тelegram-канале ролик, который распространяют пропагандисты так называемой «ЛНР», который убеждает местное население, что подобным фактом стоит гордиться.

В сюжете говорится, что «…как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры…Женщины остались. И успешно выполняют свои обязанности даже на тяжелых работах…»

«Мобилизовали 430 шахтеров ведущего угледобывающего предприятия Донбасса... Конечно, труд сверхтяжелый. И представьте, если с главного предприятия 60-тысячного города забрали 430 человек, у многих из которых была броня, какая сейчас ситуация с мужчинами в Должанске?» — прокомментировал Гайдай.

На оккупированной войсками РФ территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация граждан на войну против Украины. По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на оккупированной части Луганщины почти не осталось мужчин, «ЛНР» мобилизует работников даже с объектов критической инфраструктуры, а также забирают уже мужчин с хроническими заболеваниями.

В соцсетях появилось видео, как в Луганске оккупанты поймали мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада.

В то же время группировка «ЛНР» заявила, что не проводит мобилизацию мужчин призывного возраста на подконтрольной ей территории. Там утверждают, что «появляющиеся в интернете видео и информационные сообщения о якобы проводимой принудительной мобилизации являются постановкой и фальсификацией».

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