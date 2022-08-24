55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук

Окупанти на території захопленої військами Росії Луганської області примусово мобілізували 55% чоловіків. Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час інформаційного телемарафону.



Вона зазначила, що у деяких районах Луганської області чоловіки вже закінчуються, а окупанти залучають до своїх військ навіть неповнолітніх.



«Там навіть 16-річних дітей залучають. Ті підноситимуть снаряди, ті будуть кухарями у їдальнях. Я зараз цитую їхні перехоплення, бо знаю, бо володію ситуацією, володію інформацією», – розповіла Верещук.



До того ж Верещук повідомила, що процес примусової мобілізації в Луганській області триває і закликала людей, які залишилися на окупованих територіях, евакуюватися.



За її словами, чоловіки, яких вже мобілізували, можуть скласти зброю і не воювати проти України, що, як зазначила Верещук, луганчани і роблять здебільшого.

Раніше, 21 серпня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що в окупованому Довжанську (раніше Свердловськ) на Луганщині з шахти «Довжанська-Капітальна» окупанти відправили на фронт 430 працівників, замість них працювати залишилися жінки та пенсіонери.