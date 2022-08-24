Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Рад приветствовать в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона», - отметил украинский президент и поблагодарил гостя за поддержку украинского государства с первых дней полномасштабной российской агрессии и за отстаивание интересов Украины на международной арене.



В своём Twitter Борис Джонсон аргументировал свой приезд в Киев важностью происходящего сейчас в Украине. Также премьер-министр Великобритании выразил уверенность в том, что Украина победит в войне против России и опубликовал фото с Зеленским.

Вчера, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ получит мощный ответ в случае, если российские войска увеличат количество обстрелов Украины 23-24 августа.