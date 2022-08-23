РФ получит мощный ответ в случае увеличения количества обстрелов 23-24 августа — Зеленский

РФ получит мощный ответ в случае, если российские войска увеличат количество обстрелов Украины 23-24 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

«Будут нас бить – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем – думаю, вы видите это в информационном пространстве, – с каждым днем ​​этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее», - сказал Зеленский.



Также президент Укрианы отметил, что располагает информацией от украинской разведки и иностранных партнеров относительно планов РФ. По его словам, угроза увеличения количества обстрелов 23-24 августа есть, но в то же время президент отметил, что такая угроза со стороны России является ежедневной и постоянной.

К тому же Владимир Зеденский подчеркнул, что Украина не различает, наносит РФ удары по Киеву или по Донбассу, и будет отвечать на все обстрелы.

«Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах», - заявил украинский глава государства.

Ранее в МВД Украины призвали украинцев в ближайшие несколько дней прятаться в укрытия при каждой тревоге.



Ранее мы сообщали о том, что в ряде украинских регионов на ближайшие несколько дней власти вводят дополнительные ограничения в связи с возможными провокациями России ко Дню Независимости Украины. В Днепропетровской и Харьковской областях, известно, что и в крупных городах Донетчины, в Киеве запрещаются массовые мероприятия и сборы граждан.