Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона», - зазначив український президент і подякував гостю за підтримку української держави з перших днів повномасштабної російської агресії та за відстоювання інтересів України на міжнародній арені.



У своєму Twitter Борис Джонсон аргументував свій приїзд до Києва важливістю того, що відбувається зараз в Україні. Також прем'єр-міністр Великобританії висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні проти Росії та опублікував фото із Зеленським.

Учора, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ отримає потужну відповідь у разі, якщо російські війська збільшать кількість обстрілів України 23-24 серпня.