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Ночью военные РФ обстреляли Днепропетровщину: Восемь пострадавших, младшей — два года

25 августа 2022, 08:59

Ночью военные РФ обстреляли Днепропетровщину: Восемь пострадавших, младшей — два года

Российские военные ночью обстреливали Днепропетровскую область. Есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Сверхсложная ночь с постоянными атаками и пострадавшими… Российская армия обстреляла четыре района — Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский. По Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки. В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего два года! Все в больнице», — проинформировал глава области.

По его словам, продолжаются поисково-спасательные работы в Чаплино.

«Российская атака, произошедшая накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков — шести и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны», — сообщил Резниченко.

Также, по его информации, противник трижды накрывал огнем из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольский район. В Никополь и Марганецкую громаду прилетели 11 снарядов.

«Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи". Попали в Апостоловскую и Широковскую громады. Село Кошовое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья… В Днепровский район россияне направили ракету. Наши военные ее сбили», — рассказал Резниченко.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, что привело к множеству жертв.

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Чаплино Днепропетровская область

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