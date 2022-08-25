Вночі військові РФ обстріляли Дніпропетровщину: Вісім постраждалих, молодшій — два роки

Російські військові вночі обстрілювали Дніпропетровську область. Є жертви та поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Надскладна ніч із постійними атаками та постраждалими… Російська армія обстріляла чотири райони — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. По Синельниківському району після півночі ворог вдарив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Вісім постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці лише два роки! Всі у лікарні», — поінформував очільник області.



За його словами, продовжуються пошуково-рятувальні роботи в Чаплиному.



«Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей, серед них двоє хлопчиків — шести та 11 років. Вони просто грали вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни», — повідомив Резніченко.



Також, за його інформацією, противник тричі накривав вогнем із «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів.



«Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі". Влучили в Апостолівську та Широківську громади. Село Кошове залишилося без світла. Декілька реактивних снарядів прилетіли й в один з районів Кривого Рогу. Є руйнування житла... У Дніпровський район росіяни направили ракету. Наші військові її збили», — розповів Резніченко.



Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, що призвело до багатьох жертв.



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