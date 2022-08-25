В Чаплино погибли 25 человек, поисково-спасательные работы завершены

В Чаплино Днепропетровской области завершились поисково-спасательные работы. Количество жертв атаки российских войск возросло. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



«В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое — дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции», — проинформировал Тимошенко.



Он добавил, что пострадал 31 человек.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, что привело к множеству жертв.



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