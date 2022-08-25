У Чаплиному загинули 25 людей, пошуково-рятувальні роботи завершено

У Чаплиному Дніпропетровської області завершились пошуково-рятувальні роботи. Кількість жертв атаки російських військ зросла. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
«Внаслідок обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, з них двоє — діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна шестирічна дитина — під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції», — поінформував Тимошенко.
Він додав, що постраждала 31 особа.
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Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, що призвело до багатьох жертв.
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