У Чаплиному загинули 25 людей, пошуково-рятувальні роботи завершено

У Чаплиному Дніпропетровської області завершились пошуково-рятувальні роботи. Кількість жертв атаки російських військ зросла. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.



«Внаслідок обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, з них двоє — діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна шестирічна дитина — під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції», — поінформував Тимошенко.



Він додав, що постраждала 31 особа.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, що призвело до багатьох жертв.



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