ВСУ отразили три попытки наступления российских сил на Донбассе — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили ряд атак российских войск на Донбассе. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.



На Славянском направлении под обстрел из ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Противник вел штурмовые действия в направлении Пасека — Долина. Успеха не имел, отошел.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.



На Бахмутском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Оккупанты задействовали авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцево. Безуспешно пытались вести наступление по направлению к Травневому — Кодеме.



На Авдеевском направлении противник вел огонь по районам Покровска, Нетайлово, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Авиация противника действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески — Первомайское. Успеха не имел, отошел.



На Новопавловском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Для нанесения ударов противник также задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.