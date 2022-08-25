ЗСУ відбили три спроби наступу російських сил на Донбасі — Генштаб

Збройні сили України відбили низку атак російських військ на Донбасі. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.



На Слов'янському напрямку під обстріл зі ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Противник вів штурмові дії у напрямку Пасіка — Долина. Успіху не мав, відійшов.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар'ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.



На Бахмутському напрямку обстріли з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Окупанти залучили авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Без успіху намагалися вести наступ у напрямку Травневого — Кодеми.



На Авдіївському напрямку противник вів вогонь по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів і Нью-Йорка. Авіація противника діяла біля Мар'їнки, Красногорівки та Невельського. Противник намагався вести наступ у напрямку Піски — Первомайське. Успіху не мав, відійшов.



На Новопавлівському напрямку противник вів обстріли з танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки, Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. Для завдання ударів противник також залучив авіацію біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки.