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Минобороны Украины анонсировало «хорошие новости» с фронта до конца года

25 августа 2022, 11:38

Минобороны Украины анонсировало «хорошие новости» с фронта до конца года

В Министерстве обороны Украины анонсировали «хорошие новости» с фронта до конца 2022 года. Об этом сообщил в интервью «Военному телевидению» министр обороны Украины Алексей Резников.

«У нас вами война на выживание. И мы выживем в этой войне. Мы переломим хребет этому Голиафу как в своё время сделал Давид», - заявил он.

Также Алексей Резников отметил, что военная ситуация будет зависеть от многих факторов, но он настроен оптимистично.

«Я позволю себе сказать, что я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный оптимист, и поэтому я имею определенные позитивные надежды, что в этом году будут хорошие и приятные новости для украинского общества, для всего мира. Людям важно увидеть победы. Победа в том, что мы не дали захватить Киев, победа в том, что мы не дали захватить Харьков, не дали захватить Сумы, не дали захватить Чернигов. Мы освободили остров Змеиный, мы добились того, что наше украинское зерно начало выходить из наших портов в открытый мир. То есть у нас с вами уже есть победы, но нам хочется больше и больше. У меня есть надежда, что мы увидим эти победы», – сказал Резников.

Ранее 24 августа руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что в полномасштабной войне РФ против Украины, начавшейся полгода назад, наступил переломный момент.

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