Міноборони України анонсувало «хороші новини» з фронту до кінця року

25 серпня 2022, 11:38

Міноборони України анонсувало «хороші новини» з фронту до кінця року

У Міністерстві оборони України анонсували «хороші новини» з фронту до кінця 2022 року. Про це повідомив в інтерв'ю «Військовому телебаченню» міністр оборони України Олексій Резніков.

«У нас з вами війна на виживання. І ми виживемо у цій війні. Ми переламаємо хребет цьому Голіафу як свого часу зробив Давид», - заявив він.

Також Олексій Резніков зазначив, що військова ситуація залежатиме від багатьох чинників, але він налаштований оптимістично.

«Я дозволю собі сказати, що я обізнаний оптиміст чи добре поінформований оптиміст, і тому я маю певні позитивні сподівання, що цього року будуть добрі та приємні новини для українського суспільства, для всього світу. Людям важливо побачити перемоги. Перемога у тому, що ми не дали захопити Київ, перемога у тому, що ми не дали захопити Харків, не дали захопити Суми, не дали захопити Чернігів. Ми звільнили острів Зміїний, ми добилися того, що наше українське зерно почало виходити з наших портів у відкритий світ. Тобто у нас із вами вже є перемоги, але нам хочеться більше й більше. У мене є надія, що ми побачимо ці перемоги», – сказав Резніков.

Раніше 24 серпня керівник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що у повномасштабній війні РФ проти України, що почалася півроку тому, настав переломний момент.

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