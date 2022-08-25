В ГУР МО объявили о состоявшемся переломном моменте в войне против РФ

В полномасштабной войне России против Украины, начавшейся полгода назад, наступил переломный момент. Об этом заявил руководитель Главного разведуправления Кирилл Буданов в эфире телемарафона.



По его словам, российские оккупанты начали понимать, что им придется отвечать за преступления против Украины. Буданов отметил, что после взрывов в оккупированном Крыму и на захваченных российскими войсками территориях юга Украины к оккупантам пришло понимание, что их армия не так уж сильна, а системы ПВО – не надежны.



«Они слишком переоценили свою армию. Это совсем не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что приходит расплата. Вот она как раз и приходит к людям тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался», — сказал Буданов.

Ранее 24 августа в министерстве обороны США раскрыли содержание крупнейшего пакета военной помощи Украине на $3 млрд.