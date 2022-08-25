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В Минобороны РФ рассказали, что обстреливали в Украине 24 августа

25 августа 2022, 14:52

В Минобороны РФ рассказали, что обстреливали в Украине 24 августа

Министерство обороны РФ отчиталось куда, по их данным, попадали российские ракеты на День Независимости Украины 24 августа.

Так, российское ведомство утверждает, что на военном аэродроме «Миргород» Полтавской области были поражены пять боевых самолетов ВСУ и 30 военных, а в результате удара по военному аэродрому «Днепр» были уничтожены три самолета ВВС Украины. А в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, как заявили в Минобороны РФ, был уничтожен командный пункт украинских войск «Каховка», якобы ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.

Также в Минобороны РФ заявили, что в результате попадания ракеты «Искандер» по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области якобы было уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе на поезде.

Российская сторона утверждает, что в каждом из населенных пунктов била по военным целям. Но на самом деле, под обстрелы попала гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители.

Напомним, что первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил об обстреле 58 населенных пунктов со стороны российских оккупационный войск за минувшие сутки среды, 24 августа, когда в Украине отмечался День независимости.

Вчера же оккупанты нанесли удар по поезду в Чаплино Днепропетровской области. 25 августа утром спасательно-поисковые работы завершились, в результате ракетных ударов погибли 25 человек, еще 31 - пострадал.

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