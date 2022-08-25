Оккупанты в День независимости Украины обстреляли 58 населенных пунктов

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил об обстреле 58 населенных пунктов со стороны российских оккупационный войск за минувшие сутки среды, 24 августа, когда в Украине отмечался День независимости. Об этом сообщается на сайте МВД.



«Количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов - это значительно большее количество обстрелов, чем мы обычно фиксируем. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек», - сказал Енин.



Вчера оккупанты нанесли удар по поезду в Чаплино Днепропетровской области. Сегодня утром спасательно-поисковые работы завершились. В результате ракетных ударов погибли 25 человек, еще 31 - пострадал.