У Міноборони РФ розповіли, що обстрілювали в Україні 24 серпня

Міністерство оборони РФ відзвітувало, куди, за їхніми даними, потрапляли російські ракети на День Незалежності України 24 серпня.



Так, російське відомство стверджує, що на військовому аеродромі «Миргород» Полтавської області було вражено п'ять бойових літаків ЗСУ та 30 військових, а внаслідок удару по військовому аеродрому «Дніпро» було знищено три літаки ВПС України. А в районі населеного пункту Новий Буг Миколаївської області, як заявили в Міноборони РФ, було знищено командний пункт українських військ «Каховка», нібито ліквідовано 64 військовослужбовці ЗСУ та сім одиниць військової техніки.



Також у Міноборони РФ заявили, що внаслідок попадання ракети «Іскандер» по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині нібито було знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ та 10 одиниць військової техніки, які прямували до зони бойових дій на Донбасі поїздом.



Російська сторона стверджує, що в кожному з населених пунктів била військові цілі. Але насправді під обстріл потрапила громадянська інфраструктура та постраждали мирні жителі.

Нагадаємо, що перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив про обстріл 58 населених пунктів з боку російських окупаційних військ за минулу добу середи, 24 серпня, коли в Україні відзначався День незалежності.



Вчора ж окупанти завдали удару потягом у Чаплине Дніпропетровської області. 25 серпня вранці рятувально-пошукові роботи завершилися, внаслідок ракетних ударів загинули 25 людей, ще 31 - постраждали.