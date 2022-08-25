У Міноборони РФ розповіли, що обстрілювали в Україні 24 серпня

25 серпня 2022, 14:52

У Міноборони РФ розповіли, що обстрілювали в Україні 24 серпня

Міністерство оборони РФ відзвітувало, куди, за їхніми даними, потрапляли російські ракети на День Незалежності України 24 серпня.

Так, російське відомство стверджує, що на військовому аеродромі «Миргород» Полтавської області було вражено п'ять бойових літаків ЗСУ та 30 військових, а внаслідок удару по військовому аеродрому «Дніпро» було знищено три літаки ВПС України. А в районі населеного пункту Новий Буг Миколаївської області, як заявили в Міноборони РФ, було знищено командний пункт українських військ «Каховка», нібито ліквідовано 64 військовослужбовці ЗСУ та сім одиниць військової техніки.

Також у Міноборони РФ заявили, що внаслідок попадання ракети «Іскандер» по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині нібито було знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ та 10 одиниць військової техніки, які прямували до зони бойових дій на Донбасі поїздом.

Російська сторона стверджує, що в кожному з населених пунктів била військові цілі. Але насправді під обстріл потрапила громадянська інфраструктура та постраждали мирні жителі.

Нагадаємо, що перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив про обстріл 58 населених пунктів з боку російських окупаційних військ за минулу добу середи, 24 серпня, коли в Україні відзначався День незалежності.

Вчора ж окупанти завдали удару потягом у Чаплине Дніпропетровської області. 25 серпня вранці рятувально-пошукові роботи завершилися, внаслідок ракетних ударів загинули 25 людей, ще 31 - постраждали.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:35
ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту - ОК «Південь»
17:09
На окупованому півдні України розпочалося відновлення електропостачання
17:02
Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу
16:23
Магазини з «Л/ДНР» налагоджують продаж наркотиків у захоплених містах
16:06
Замахи на посібників Росії, Мелітополь та Бердянськ будуть без газу. Тиждень в окупації ►
15:56
У «суді» Криму для Джелялова та Ахтемових вимагають 15 років позбавлення волі
15:20
Окупанти вивезли з Луганської області до РФ двісті тисяч тонн зерна — Гайдай
15:01
Окупований південь України майже повністю залишився без електроенергії
14:14
У Макіївці скоротили подачу води до одного разу на тиждень
13:20
Обійняли посади в окупаційній адміністрації Маріуполя: Депутатам міськради повідомили про підозру
12:50
«ДНР»: У Петрівському районі Донецька чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
12:34
Квартал закрили військові РФ: У Маріуполі окупанти готуються «судити» військовополонених
11:18
Партизани підняли український прапор у Маріуполі, на Херсонщині та на Харківщині
09:58
Держдепартамент США засудив підготовку окупантами «судів» над українськими військовополоненими
09:52
ЗМІ: «Референдуми» на окупованих територіях України навряд чи поєднають із днем голосування в РФ
Всі новини
17:35
ЗСУ завдали ще одного удару по Антонівському мосту - ОК «Південь»
17:09
На окупованому півдні України розпочалося відновлення електропостачання
17:02
Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу
16:57
У Донецькій ОВА показали багатоповерхівки Слов'янська після обстрілу
16:40
Україна повернула з РФ 53 дитини - Верещук
16:31
Запорізька АЕС була відключена від мережі вперше в історії – «Енергоатом»
16:23
Магазини з «Л/ДНР» налагоджують продаж наркотиків у захоплених містах
16:06
Замахи на посібників Росії, Мелітополь та Бердянськ будуть без газу. Тиждень в окупації ►
15:56
У «суді» Криму для Джелялова та Ахтемових вимагають 15 років позбавлення волі
15:27
Економіка України може зрости на 15,5% у 2023 році — уряд
15:20
Окупанти вивезли з Луганської області до РФ двісті тисяч тонн зерна — Гайдай
15:20
Енергетики заживили два райони Донеччини, знову зі світлом — 12 тисяч сімей
15:06
Путін збільшив штатну чисельність російської армії
15:01
Окупований південь України майже повністю залишився без електроенергії
14:52
У Міноборони РФ розповіли, що обстрілювали в Україні 24 серпня
Всі новини
ВІДЕО
У Донецькій ОВА показали багатоповерхівки Слов'янська після обстрілу
25 серпня, 16:57
Замахи на посібників Росії, Мелітополь та Бердянськ будуть без газу. Тиждень в окупації ►
25 серпня, 16:06
День незалежності під обстрілами. У Донецьку горить «Галактика». Головне за день ►
24 серпня, 23:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти