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В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы

25 августа 2022, 15:56

В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы

В так называемом «верховном суде» Крыма на «судебном заседании» по «делу» Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых обвинение потребовало для них 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность».

«Суд», на котором рассматривали «дело» по существу, прошел 24 августа.

«В своих прениях сторона защиты указывала на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства», — заявила адвокат Сафие Шабанова.

По словам Шабановой, всем ее подзащитным грозит по 15 лет лишения свободы.

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Подконтрольные России власти Крыма начали очередную волну притеснений против представителей крымскотатарского народа. По данным Минреинтеграции Украины, за последние дни проведено пять незаконных обысков и ряд задержаний.

4 сентября 2021 года сотрудники ФСБ России задержали первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в селе Первомайское Симферопольского района.

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