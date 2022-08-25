У «суді» Криму для Джелялова та Ахтемових вимагають 15 років позбавлення волі

25 серпня 2022, 15:56

У «суді» Криму для Джелялова та Ахтемових вимагають 15 років позбавлення волі

У так званому «верховному суді» Криму на «судовому засіданні» у «справі» Нарімана Джелялова та братів Ахтемових звинувачення вимагало для них 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність». 

«Суд», на якому розглядали «справу», відбувся 24 серпня.

«У своїх дебатах сторона захисту вказувала на численні порушення кримінально-процесуального законодавства», — заявила адвокатка Сафіє Шабанова.

За словами Шабанової, усім її підзахисним загрожує 15 років позбавлення волі.

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