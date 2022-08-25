Запорожская АЭС была отключена от сети впервые в истории - «Энергоатом»

Оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция впервые в своей истории полностью отключена от сети. Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».



«Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская" (…) Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции», – говорится в сообщении.



В результате отключения воздушной линии два работающих энергоблока станции отключились от сети.



В «Энергоатоме» напомнили, что три другие линии связи ранее были повреждены во время обстрелов российских военных.



«Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет», – добавили в НАЭК.



Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.



Ранее стало известно, что оккупированные города Запорожской области Энергодар, Мелитополь и Бердянск остались без электроэнергии. Вероятная причина - обстрел Энергодара, результатом которого стал масштабный пожар вокруг города и повреждение линий электропередач.